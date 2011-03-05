Написание 5 курсовых работ

Доброго времени суток.

Требуется написать 5 курсовых, темы и требования смотрите в прикрепленном документе. Основной упор на качество и актуальность материала на сегодняшний день.

Указывайте цену за каждую и за все работы.

Оплата: WebMoney RUR, Яндекс.Деньги, Перевод на карту.