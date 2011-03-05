Написание 5 курсовых работ

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  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен12 заявок342 просмотра

Доброго времени суток.

Требуется написать 5 курсовых, темы и требования смотрите в прикрепленном документе. Основной упор на качество и актуальность материала на сегодняшний день.

Указывайте цену за каждую и за все работы.

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14 лет назад
Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

olenusyk
Елена 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад
$100
8 дней
Елена качественно выполнила все работы с учетом моих пожеланий. Все возникающие вопросы были успешно решены по ходу проекта. Спасибо, буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Отличный заказчик. Грамотный, порядочный. Наилучшее впечатление от сотрудничества. Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

olenusyk
Елена 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад