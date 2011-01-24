Курсовая по экономике электроэнергетики

По методичке.

Номер варианта - напишу.

Срок: 2 дня.

Объём: 30 стр.

Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- если у вас нет положительных отзывов, то нужен будет от вас черновик (начала работы) в течение 12 часов после того, как отдам вам работу.