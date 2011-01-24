Предмет: Финансовый менеджмент, тема- "Международные платежные системы"
Курсовая по экономике электроэнергетики
По методичке.
Номер варианта - напишу.
Срок: 2 дня.
Объём: 30 стр.
Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.
Условия выполнения работы:
- оплата по факту готовности;
- если у вас нет положительных отзывов, то нужен будет от вас черновик (начала работы) в течение 12 часов после того, как отдам вам работу.
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