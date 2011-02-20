Диплом по праву

Тема: Права и обязанности родителей по законодательству РФ

Требования: объем 70-80 стр, оригинальность строго не менее 85%. В ведение: задачи, цели, объект, предмет исследования, актуальность.

Сначала пишем план: он должен состоять из трех глав и в каждой главе по 2-3 под главы.

Работу писать по главам. Рассчитываться буду та же по главам.

Срок: 20.02.2011.

Жду предложений по цене!!!