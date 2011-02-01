Нужна курсовая работа по предмету: "Практический аудит", на тему: "Аудит расчетов с подотчетными лицами". Отчетный период- 2009год. Отчетность – формы 1-5 + поясн. записка. Расчет существенности и аудиторских рисков ...
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