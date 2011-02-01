drmiha

Сергей drmiha

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Наша фирма занимается написанием студенческих работ. Нам всегда нужны добросовестные и ответственные авторы.

Контактное лицо: Сергей

Icq: 435432487

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  • Курсовой проект "Практический аудит"

    Нужна курсовая работа по предмету: "Практический аудит", на тему: "Аудит расчетов с подотчетными лицами". Отчетный период- 2009год. Отчетность – формы 1-5 + поясн. записка. Расчет существенности и аудиторских рисков ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовой проект "Организация ЭВМ"

    Курсовой проект по дисциплине: "Организация ЭВМ" Курсовой проект посвящен разработке структурной схемы гипотетической ЭВМ, функциональной или принципиальной схемы и алгоритма(ов) работы конкретного блока, входящего в состав этой ЭВМ. Курсовой проект состоит ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовой проект.

    Вид работы: Курсовая работа. предмет: Технико-технологическое обеспечение. тема: "Разработка проекта технического оснащения рестораной сети (офис и кухня). объем:37-40стр. + эскизы проекта + расчёты 2х офисов. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовой проект по метрологии.

    Введение 1 МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 2 ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТЕНЗОРЕЗИСТИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ 3 ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 4 ИСТОЧНИКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Режущий инструмент

    По дисциплине: Режущий инструмент. Курсовая работа включает проектирование 2-3 инструментов. Примерная тематика заданий следующая. 1) Сборный инструмент со сменными многогранными пластинами для автоматизированного производства и станков с ЧПУ. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовой Локомотивное и вагонное хозяйство

    По дисциплине: "Локомотивное и вагонное хозяйство". Требуется выполнить: Введение Рассчитать массу состава Проверка массы состава: На преодоление кинетического подъема По длине приемо-отправочных путей На трогание поезда с места ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Спроектировать понижающую подстанцию

    По предмету: Производство электроэнергии. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ Предлагается спроектировать понижающую подстанцию с одним питающим (высшим) и двумя потребительскими напряжениями, к шинам которых подключены ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад