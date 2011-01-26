Режущий инструмент

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По дисциплине: Режущий инструмент.

Курсовая работа включает проектирование 2-3 инструментов.

Примерная тематика заданий следующая.

1) Сборный инструмент со сменными многогранными пластинами для автоматизированного производства и станков с ЧПУ.

2) Фасонные щипцы.

3)Протяжки.

4)Резьбовой инструмент.

Автоматизированный расчет точности позиционирования и податливости инструментальных блоков.

Объем графической части курсовой работы составляет порядка 1.0-1.5 листов формата А1, пояснительная записка - 30-40 страниц.

Условия и задание обсуждаются индивидуально.

14 лет назад
drmiha
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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