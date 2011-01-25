Курсовая, редакторское дело

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Тема: Издание детективов для детей (на примере серии Черный котенок). Редакторский аспект.

25 страниц, список литературы

срок 4 дня

есть лабораторная работа по этой же специальности

10 страниц, методичка

4 дня

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
4 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад