Правка документа

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Уважаемые коллеги,

Необходимо в документе расставить сноски в соответствии с ГОСТом.

14 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$8
1 день

Заявки фрилансеров

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад