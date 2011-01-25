Предмет: украинский язык тип работы: диплом тема: «Конкуренція стилістичних і номінативних функцій терміна у поетичному контексті» (на прикладах поезій Запорізьких письменників) срок - до конца февраля ...
Курсовая по педагогике
Тема: Методическая разработка темы "основы компьютерной графики gimp" использование игры как активного метода обучения
План работы:
Введение
1. Теоретические основы программированного обучения
1.1
1.2
.....
1.n
2. Методическая разработка темы "основы компьютерной графики gimp" использование игры как активного метода обучения.
2.1 Назначение и место программированного обучения в структуре подготовки оператора ЭВМ
2.2 Дидактический анализ темы учебного предмета
2.3 Фрагмент перспективно-тематического плана темы
2.4 Планы уроков
2.5 Конспект урока
2.6 Методические реккомендации к уроку с учётом задания отражённого в теме
цена 800 руб.
срок выполнения - 26.01 до 16 час. по Москве
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Тема: Развитие мыслительных способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе формирования учебной деят-ти цена 4000 руб. в помощь есть готовая курсовая по этой теме, проверенная этим преподом срок написания 1 главы - ...Закрыт14 лет назад
- $30
Курсовой проект по Разработке управленческих решений тема: Разработка управленческого решения при управлении персоналом на примере ООО "НэтБайНэт Холдинг" Объем: 30 л. Оплата работы после написания.Завершен14 лет назад
Тема диплома:"Проект системы защиты окружающей среды при транспортировке нефтепродуктов на базе ООО Экологический сервис". Требования к диплому приведены в приложении. Срок - до 13.02Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Курс: 5 Предмет: Реклама на радио и ТВ Вид работы: Курсовая работа Объем: 25-30 стр Тема: Технологии создания радиоспотов. Сценарные и сюжетные решения Дополнительно: Должны быть ссылки, указана ...Закрыт14 лет назад
Предмет: Микропроцессорная техника тип работы: курсовая тема: Синтез мікропроцесорної системи управління за заданими вихідними даними Уважаемые посредники! Прошу прощения, рассматриваю только заявки авторов! Всем удачи! )Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
По дисциплине: «Транспортно-грузовые системы» (для заочной формы обучения) Тема: Разработка проекта транспортно-грузового комплекса» Требуется: Из двух вариантов механизированной ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Предмет: Финансовый менеджмент, тема- "Международные платежные системы"Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт14 лет назад
По методичке. Номер варианта - напишу. Срок: 2 дня. Объём: 30 стр. Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы. Условия выполнения работы: - оплата ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
2. Особенности восприятия младших школьников пункты придумать спамостоятельно в главе должно быть: проанализирована учебная литература родного края (Алтайский край) в сравнении - принципы анализа, виды работ (Кубасова, Соловейчик) ...Закрыт14 лет назад