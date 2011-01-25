Курсовая по педагогике

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Тема: Методическая разработка темы "основы компьютерной графики gimp" использование игры как активного метода обучения

План работы:

Введение

1. Теоретические основы программированного обучения

1.1

1.2

.....

1.n

2. Методическая разработка темы "основы компьютерной графики gimp" использование игры как активного метода обучения.

2.1 Назначение и место программированного обучения в структуре подготовки оператора ЭВМ

2.2 Дидактический анализ темы учебного предмета

2.3 Фрагмент перспективно-тематического плана темы

2.4 Планы уроков

2.5 Конспект урока

2.6 Методические реккомендации к уроку с учётом задания отражённого в теме

цена 800 руб.

срок выполнения - 26.01 до 16 час. по Москве

14 лет назад
analitik-barn
Владимир 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад