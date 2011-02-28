Украинский язык

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Завершен4 заявки315 просмотров

Предмет: украинский язык

тип работы: диплом

тема: «Конкуренція стилістичних і номінативних функцій терміна у поетичному контексті» (на прикладах поезій Запорізьких письменників)

срок - до конца февраля

Уважаемые посредники! Прошу прощения, рассматриваю только заявки авторов! Всем удачи!

14 лет назад
trujenik
Бинеева 
53 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$40
10 дней
Сотрудничеством довольна. Работа выполнена точно в срок, грамотно, с глубоким пониманием темы . Соблюдены все требования. Рекомендую серьёзным заказчикам!
Только позитив! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад