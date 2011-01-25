Диплом по педагогике для Н.Зайцевой

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Закрыт5 заявок138 просмотров

Тема: Развитие мыслительных способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе формирования учебной деят-ти

цена 4000 руб.

в помощь есть готовая курсовая по этой теме, проверенная этим преподом

срок написания 1 главы - 1.02

14 лет назад
analitik-barn
Владимир 
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