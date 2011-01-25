По предмету: Производство электроэнергии.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Предлагается спроектировать понижающую подстанцию с одним питающим (высшим) и двумя потребительскими напряжениями, к шинам которых подключены нагрузки. В процессе проектирования необходимо решить следующие задачи:

- разработать схему типовой понижающей ПС;

- выбрать число и мощность трансформаторов (автотрансформаторов);

- рассчитать токи КЗ на всех сторонах трансформатора;

- выбрать выключатели и разъединители во всех РУ;

- выбрать измерительные трансформаторы на стороне среднего напряжения: а) тока - в цепи отходящей линии; б) напряжения – на сборных шинах;

- при необходимости ограничения токов КЗ на стороне низшего напряжения выбрать реактор в цепи трансформатора;

- выбрать токопроводы в цепи трансформатора на сторонах НН и СН;

- выбрать сборные шины в РУ СН;

- выбрать кабель в цепи отходящей линии на низшем напряжении;

- изобразить главную схему электрических соединений ПС с указанием на ней выбранных аппаратов, а также трансформаторов тока (ТА), трансформаторов напряжения (ТУ), заземляющих ножей, ограничителей перенапряжения.

Поставленные задачи должны решаться с учетом требований ПУЭ [1], рекомендаций [2], типовых решений [3] и других нормативных документов.

Главная схема подстанции должна быть изображена с учетом требований ГОСТ. Схема вычерчивается на миллиметровой бумаге в карандашном исполнении или с использованием компьютерной техники.

Исходные данные выдаются студентам индивидуально в соответствии с приведенной таблицей (прил. 2 и 3). График нагрузок на стороне среднего напряжения следует принять двухступенчатым (с 8 до 18 ч – 100%, остальное время – 65% от максимума). График нагрузок на стороне НН находится по прил.2 в соответствии с заданием.

Условия и задание обсуждаются индивидуально.