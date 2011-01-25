Требуется доработка дипломной работы на тему: "Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью: место и роль в системе юридических лиц России". Методичка и сама работа с выделенными замечаниями преподавателя – ...
Курсовая по литературе.
Здравствуйте,уважаемые авторы.
Нужно написать курсовую.
Тема курсовой: "Образ Иерусалима в романе Амоса Оза "Мой Михаэль" и в романе Давида Шахара "Лето на улице пророков".
Есть одна проблема: проблема в том,что в электронном виде нет одного романа(точнее первой половины),но он(этот роман) в свободной продаже.Возможно ли написание такой работы?
Цена 1000р.
интересует срок.
Предоплат нет.
Просим вас оставлять ваши контакты для связи.
А именно: обязательно мобильный телефон для связи, Почта.
С уважением фирма Счастливый студент.
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