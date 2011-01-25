Курсовая по литературе.

Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужно написать курсовую.

Тема курсовой: "Образ Иерусалима в романе Амоса Оза "Мой Михаэль" и в романе Давида Шахара "Лето на улице пророков".

Есть одна проблема: проблема в том,что в электронном виде нет одного романа(точнее первой половины),но он(этот роман) в свободной продаже.Возможно ли написание такой работы?

Цена 1000р.

интересует срок.

Предоплат нет.

Просим вас оставлять ваши контакты для связи.

А именно: обязательно мобильный телефон для связи, Почта.

С уважением фирма Счастливый студент.