Курсовая по литературе.

$50
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Закрыт2 заявки213 просмотров

Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужно написать курсовую.

Тема курсовой: "Образ Иерусалима в романе Амоса Оза "Мой Михаэль" и в романе Давида Шахара "Лето на улице пророков".

Есть одна проблема: проблема в том,что в электронном виде нет одного романа(точнее первой половины),но он(этот роман) в свободной продаже.Возможно ли написание такой работы?

Цена 1000р.

интересует срок.

Предоплат нет.

Просим вас оставлять ваши контакты для связи.

А именно: обязательно мобильный телефон для связи, Почта.

С уважением фирма Счастливый студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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