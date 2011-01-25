Реферат по маркетингу

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Закрыт3 заявки176 просмотров

Нужно сделать реферат по маркетингу на тему "Сегментация рынка строительных услуг". Бюджет небольшой, срок - завтра до вечера. Яндекс-деньги. Подробности исполнителю.

14 лет назад
melomanka
Марина 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров