Реферат по психиатрии

$15
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Завершен2 заявки141 просмотр

Нужно срочно написать реферат по судебной психиатрии.

срок - один день

14 лет назад
Shumeeva
Наталья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Спасибо большое Олег за выполнение работы! сделал реферат за крайчайший срок!! антиплагиат высокий! результатом довольна!!! хотелось бы продолжить наше сотрудничество.
Всем рекомендую Наталью, как порядочного и ответственного заказчика! Четкая постановка задачи, оплата мгновенная! Работать было очень комфортно. +10 баллов. Рад знакомству с Натальей, надеюсь на продолжение сотрудничества! С уважением и благодарностью, Олег!

Заявки фрилансеров

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад