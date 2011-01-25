Реферат по психиатрии

Всем рекомендую Наталью, как порядочного и ответственного заказчика! Четкая постановка задачи, оплата мгновенная! Работать было очень комфортно. +10 баллов. Рад знакомству с Натальей, надеюсь на продолжение сотрудничества! С уважением и благодарностью, Олег!