Курсовая по трудовому праву

Здравствуйте,уважаемые авторы. Нужно написать курсовую. Тема курсовой: "Образ Иерусалима в романе Амоса Оза "Мой Михаэль" и в романе Давида Шахара "Лето на улице пророков". Есть одна проблема: проблема в ...