Реферат Анализ и диагностика фин. хоз. деятельн.

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Завершен4 заявки149 просмотров

10-15 стр.

работа нужна завтра к вечеру. т.е 27.01.11

методичку вышлю на почту

14 лет назад
svetik22-79
Светлана 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Все сделано отлично. Спасибо Елене за работу.
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад