Реферат для допуска к сдаче кандидатского минимума по специальности "История и философия науки" раздел "История экономической науки". Тема реферата - "XXXX". Ориентировочный срок - 12 февраля. Частично материал и требования к оформлению укажу при заказе.
Диплом по туризму
Тип работы: _Дипломная работа
Предмет/Специальность:_Туризм и социо-культурный сервис
Тема работы:_Изучение туристических предпочтений при организации отдыха в Западной Сибире для петербургских семей».
Объем работы в страницах (ф.А4): __60-80
Срок окончательной сдачи работы:01.03.2011
Требования к оформлению: _Содержание(оглавление)
Введение(Актуальность исследования, Проблема, цель, объект и предмет исследования, задачи, Гипотеза, Методы исследования, база исследования, новизна исследований, практическая значимость)
Первая глава: несколько параграфов(потребность семей, мотивация, почему именно Алтайский край, изучение потенциала Атайского края, и т.д. … (выводы к первой главе))
Вторая глава: Исследование рынка петербургских турфирм(как мало туров для семей в Алтайский край) и т.д… Разработка тура для петербургских семей в Алтайский край_(выводы ко второй главе)
1 глава должна быть готова к 3 февраля, план нужен к завтра
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