Диплом по туризму

Тип работы: _Дипломная работа

Предмет/Специальность:_Туризм и социо-культурный сервис

Тема работы:_Изучение туристических предпочтений при организации отдыха в Западной Сибире для петербургских семей».

Объем работы в страницах (ф.А4): __60-80

Срок окончательной сдачи работы:01.03.2011

Требования к оформлению: _Содержание(оглавление)

Введение(Актуальность исследования, Проблема, цель, объект и предмет исследования, задачи, Гипотеза, Методы исследования, база исследования, новизна исследований, практическая значимость)

Первая глава: несколько параграфов(потребность семей, мотивация, почему именно Алтайский край, изучение потенциала Атайского края, и т.д. … (выводы к первой главе))

Вторая глава: Исследование рынка петербургских турфирм(как мало туров для семей в Алтайский край) и т.д… Разработка тура для петербургских семей в Алтайский край_(выводы ко второй главе)

1 глава должна быть готова к 3 февраля, план нужен к завтра