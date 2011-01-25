Реферат для сдачи канд. минимума по экономике

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Закрыт3 заявки188 просмотров

Реферат для допуска к сдаче кандидатского минимума по специальности "История и философия науки" раздел "История экономической науки". Тема реферата - "XXXX". Ориентировочный срок - 12 февраля. Частично материал и требования к оформлению укажу при заказе.

14 лет назад
anton999
Антон 
57 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад