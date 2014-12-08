Рефераты, курсовые, дипломы по экономическим специальностям

Рефераты, курсовые, дипломы по экономическим специальностям. Диплом МГИМО 1990 МЭО (арабский и английский языки), диплом Carnegie Mellon University GSIA 1999 (MBA). Переводы с и на английский язык, 2 года проживания в США. Редактирование и рерайтинг текстов по экономической тематике.