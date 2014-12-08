anton999

Антон anton999

 
57 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Рефераты, курсовые, дипломы по экономическим специальностям

Рефераты, курсовые, дипломы по экономическим специальностям. Диплом МГИМО 1990 МЭО (арабский и английский языки), диплом Carnegie Mellon University GSIA 1999 (MBA). Переводы с и на английский язык, 2 года проживания в США. Редактирование и рерайтинг текстов по экономической тематике.

Отзывы заказчиков

guest_15770482852577
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Перевести на арабский
Перевод сделан качественно и быстро. Все условия соблюдены. Рекомендую!
Отличный заказчик, четкие условия задачи, вежливое и предупредительное общение по всем условиям заказа, быстрый прием работы
Ответный отзыв
Allenka
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Курсовая Региональные бюджеты
Отличная работа, отличный исполнитель!
сотрудничество успешное, оплата в срок
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$3/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
$1/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга