Рефераты, курсовые, дипломы по экономическим специальностям
Рефераты, курсовые, дипломы по экономическим специальностям. Диплом МГИМО 1990 МЭО (арабский и английский языки), диплом Carnegie Mellon University GSIA 1999 (MBA). Переводы с и на английский язык, 2 года проживания в США. Редактирование и рерайтинг текстов по экономической тематике.
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Портфолио
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- Курсовая работа на тему региональные бюджеты62 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
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10 баллов
10 лет назад
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Переводы
1 отзыв
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от $30от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
$1/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
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от $20от 1 дня
нет рейтинга