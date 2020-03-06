Перевести на арабский

Есть список (датасет) из 20 тыс заголовков (заголовки до 120 символов) на английском языке по автомобильной тематике (ремонт авто, причины неполадок и общие вопросы по разным маркам/моделям авто). Необходимо просмотреть и отобрать вопросы, которые имеют ...
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