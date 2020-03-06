Перевести на арабский

ПереводыЗавершен12 заявок342 просмотра
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Нужно перевести тест на арабский язык: https://puzzl.com.ua/test/dosha_test/

По времени ограничений нет 

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4 года назад
guest_15770482852577
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
anton999
Антон 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$1
2 дня
Перевод сделан качественно и быстро. Все условия соблюдены. Рекомендую!
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