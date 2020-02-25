Нужен перевод с испанского на русский

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!Есть текст для LP [url=https://docs.google.com/document/d/1T6FH0MI7Y3e7xVDzqPHDWIrBoq_Vv-KIl3B_dNisoa8/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1T6FH0MI7Y3e7xVDzqPHDWIrBoq_Vv-KIl3B_dNisoa8/edit?usp=sharing[/url] Перевод сделан на 80%. Нужно:1. Доделать перевод на венгерский язык. Перевода требуют фразы на русском языке, выделенные желтым фоном. 2. Перевод нужно делать в файле, указанном выше! Доступ исполнителю будет открыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
4 не полных странички, цена? сроки на завтра. Файл прикрепил, жду предложений.
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