Испанский язык. Написать текст для главной страницы.

ПереводыЗавершен2 заявки339 просмотров
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Написать уникальный текст для главной страницы сайта на испанском языке. 

Тема: бизнес справочник, каталог.

от 1000 до 1500 збп.

Вам будет дан образец текста (испанский+часть на русском) и основные ключевые фразы.

Оплата по факту или БС.

4 года назад
boris573
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Flashoder
Алиса 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
$12
2 дня
WMZ
Задание выполнено в срок. Результат устроил.
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