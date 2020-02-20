Нужен человек для перевода на немецкий с русского и английского 200 карточек товаров + ряда постов для соц сетей. Необходимо идеальное знание немецкого. В идеале, нужно какое то время прожить в Германии. Гугл переводчик не подойдёт, такие ...
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Профессиональный Перевод Фитнес Сервиса на Немецкий язык
Необходимо перевести фитнес сервис с Русского языка на немецкий.
Во вложение два файла excel , посмотрите оба файла, в файле mobile_fitness есть табы, оцените весь объем и предложите финальную цену и сроки перевода.
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