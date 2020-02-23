Переводчик на немецкий

ПереводыЗавершен10 заявок498 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек для перевода на немецкий с русского и английского 200 карточек товаров + ряда постов для соц сетей. 

Необходимо идеальное знание немецкого. В идеале, нужно какое то время прожить в Германии. 

Гугл переводчик не подойдёт, такие заявки не рассматриваю.

Жду отклики с ценами. 

4 года назад
Vladislav_n
Влад 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Fortunae
Потапов 
52 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
4 года назад
$5
2 дня
Перевод выполнен качественно и даже раньше установленного срока. Рекомендую к сотрудничеству.
Рад, что удалось общаться и сотрудничать с Владом. С ним легко и приятно работать: задачу ставит конкретно, к мелочам не придирчив. Оплату производит своевременно и в полном объёме. Рекомендую!