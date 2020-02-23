Переводчик на немецкий

Нужен человек для перевода на немецкий с русского и английского 200 карточек товаров + ряда постов для соц сетей.

Необходимо идеальное знание немецкого. В идеале, нужно какое то время прожить в Германии.

Гугл переводчик не подойдёт, такие заявки не рассматриваю.

Жду отклики с ценами.