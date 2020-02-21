Перевод ru-en

Здравствуйте, Антон!Пишу по поводу обычного перевода в письменном виде с русского языка на немецкий. Тематика: история города и его достопримечательности. Переведенный текст будет использоваться для аудио-гида на экскурсиях для немецкоговорящих туристов. Объем 20-21 страница. Количество символов ...