Письменный перевод текста с русского языка на немецкий

Здравствуйте, Антон!Пишу по поводу обычного перевода в письменном виде с русского языка на немецкий. Тематика: история города и его достопримечательности. Переведенный текст будет использоваться для аудио-гида на экскурсиях для немецкоговорящих туристов. Объем 20-21 страница. Количество символов с пробелами почти 40 000.Есть ли возможность созвониться с Вами через телеграм, WhatsApp, Viber, чтобы обговорить детали. С уважением,Ольга Таранко