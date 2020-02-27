Перевести с рус. на eng текст 9.5К символов

ПереводыЗавершен10 заявок283 просмотра
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Привет.

Нужно перевести с русского на english фрагменты текстов общим объёмом ~9.5 тысяч символов.

Темы: немного литература, автобиография, политика, философия, немного IT.

Предполагаемый исполнитель приглашён заранее.

Спасибо.

4 года назад
senya1985
Сергей 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
$28
2 дня
WMZ
Ольга хорошо делает переводы, поэтому у неё бывает много заказов. По срокам только получилось снова "впритык". Не стесняйтесь ставить необходимые сроки для выполнения задачи. Это частая ошибка, у меня тоже так бывает. https://docs.zoho.eu/file/u7ogw2d6a0d0a7d0e434e83b216246e834c85 mirror: https://drive.google.com/open?id=1TvdrZEyLxBfMcp3lUEPo0MSSz7qCuWON57P2B1NwNhI
Все отлично