Перевести с рус. на eng текст 9.5К символов

Добрый день! Необходимо перевести 180000 символов (статьи, описания услуг) специализированного медицинского текста с украинского и русского на английский для сайта известной клиники. Требования к исполнителю: - Профессиональный переводчик с профильным образованием; - Специализация и большой опыт в медицинском переводе; - ...