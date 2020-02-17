Переводчик с английского на русский

ПереводыЗакрыт43 заявки1288 просмотров
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Коллеги, добрый день!

Нужен перевод научных статей с английского на русский.

К-во стр - 103. 

Оплата производится по ИП, по ООО или же по самозанятости. 

 

4 года назад
guest_15821075225293
4 года в сервисе
Был
4 года назад