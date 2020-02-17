Необходим грамотный перевод [b]описания[/b] приложения по изучению английского языка для детей. Перевод нужен на [b]немецкий[/b] язык. ~300 слов, средней сложности лексика. Предоставляем английский и русский варианты описания.
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Перевести текст.
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