Перевести текст

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Здравствуйте. 

Есть текст на двух языках Русский и Английский. 

Нужно этот текст (Русский или Английский) перевести на другие языки с учетом особенности того или иного языка. 

Вероятней всего буду выбирать несколько исполнителей, так как перевести нужно на большое количество языков, для начала это будет Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Турецкий, Голландский, Португальский и др...

По ссылке пример текста https://radikal.ru/big/hh8qrb0bw0vdz в данном примере (16 строк) перевести нужно только Русские слова, в оригинальном файле будет примерно 1500-2000 таких строк (количество символов подсчитать проблематично). 

Просьба в заявке указать: цену, срок и язык (с какого на какой). 

Пример заявки: 

Цена: 5$

Срок: 3 часа

Язык: Русский - Французский, Русский - Турецкий ... 

(можно указать несколько языков, готов рассмотреть варианты перевода и на другие языки неуказанные мною в задании, их также укажите в заявке). 

Спасибо. 

4 года назад
vl-ve
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Выбранные исполнители
toly-sav
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