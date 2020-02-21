Перевод субтитров на русский язык.

Есть произведение - тематика общая (детектив) на 200 К знаков. Необходим литературный перевод на английский язык. Не срочный.
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Нужен перевод субтитров к одному документальному фильму на английском языке. К сожалению нет субтитров на русском, как и перевода. 12000 слов. Текст религиозного содержания.
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