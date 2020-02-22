Перевод текста для посадочной страницы на чешский язык

Собственно нужно находить в гугле англоязычные статьи посвященные значениям/описаниям татуировок, проверить есть ли такая уже на сайте, если нет, то перевести и добавить их на сайт. Админка очень простая, для работы требуется WIndows.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!Есть текст для LP https://docs.google.com/document/d/1T6FH0MI7Y3e7xVDzqPHDWIrBoq_Vv-KIl3B_dNisoa8/edit?usp=sharing
Нужно:
1. Сделать перевод на чешский язык.
2. Перевод нужно делать в файле, указанном выше! Доступ исполнителю будет открыт после выбора.
3. Нужно внимательно читать русскую часть текста, чтобы при переводе не терялась суть.
P.S. профессионалы, которые хорошо владеют google translate, просьба оставить свои скилы при себе!
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