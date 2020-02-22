Перевод текста для посадочной страницы на чешский язык

ПереводыЗакрыт9 заявок249 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!Есть текст для LP https://docs.google.com/document/d/1T6FH0MI7Y3e7xVDzqPHDWIrBoq_Vv-KIl3B_dNisoa8/edit?usp=sharing 

Нужно:

1. Сделать перевод на чешский язык.   

2. Перевод нужно делать в файле, указанном выше! Доступ исполнителю будет открыт после выбора. 

3. Нужно внимательно читать русскую часть текста, чтобы при переводе не терялась суть. 

P.S. профессионалы, которые хорошо владеют google translate, просьба оставить свои скилы при себе! 

4 года назад
Dimonchik77777
Дмитрий 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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