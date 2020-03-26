Dimonchik77777

Дмитрий Dimonchik77777

 
37 летУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Перевод текста на венгерский язык + проверка перевода

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!Есть текст для LP [url=https://docs.google.com/document/d/1T6FH0MI7Y3e7xVDzqPHDWIrBoq_Vv-KIl3B_dNisoa8/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1T6FH0MI7Y3e7xVDzqPHDWIrBoq_Vv-KIl3B_dNisoa8/edit?usp=sharing[/url] Перевод сделан на 80%. Нужно:1. Доделать перевод на венгерский язык. Перевода требуют фразы на русском языке, выделенные желтым фоном.  2. Перевод нужно делать в файле, указанном выше! Доступ исполнителю будет открыт ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод текста для посадочной страницы на чешский язык

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!Есть текст для LP [url=https://docs.google.com/document/d/1T6FH0MI7Y3e7xVDzqPHDWIrBoq_Vv-KIl3B_dNisoa8/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1T6FH0MI7Y3e7xVDzqPHDWIrBoq_Vv-KIl3B_dNisoa8/edit?usp=sharing[/url]  Нужно: 1. Сделать перевод на чешский язык.    2. Перевод нужно делать в файле, указанном выше! Доступ исполнителю будет открыт после выбора.  3. Нужно внимательно читать русскую часть текста, чтобы при переводе не ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    4 года назад