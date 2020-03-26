Dimonchik77777

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!Есть текст для LP [url=https://docs.google.com/document/d/1T6FH0MI7Y3e7xVDzqPHDWIrBoq_Vv-KIl3B_dNisoa8/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1T6FH0MI7Y3e7xVDzqPHDWIrBoq_Vv-KIl3B_dNisoa8/edit?usp=sharing[/url] Нужно: 1. Сделать перевод на чешский язык. 2. Перевод нужно делать в файле, указанном выше! Доступ исполнителю будет открыт после выбора. 3. Нужно внимательно читать русскую часть текста, чтобы при переводе не ...