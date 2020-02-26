Обработать датасет: 20 тыс заголовков на английском, авто тематика

Есть список (датасет) из 20 тыс заголовков (заголовки до 120 символов) на английском языке по автомобильной тематике (ремонт авто, причины неполадок и общие вопросы по разным маркам/моделям авто).

Необходимо просмотреть и отобрать вопросы, которые имеют смысл и информационную пользу (будет инструкция + расскажу детально).

Важны хороший технический английский и понимание авто тематики