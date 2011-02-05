10-15 стр. работа нужна завтра к вечеру. т.е 27.01.11 методичку вышлю на почту
Теплотехника курсовик+расчетная работа
Специальность: Промышленная теплоэнергетика
Курс: 5
Вид работы: курсовая, рассчетная работа
Требования: см. вложения ,прилагается методичка.(при необходимости)
СРОК 05.02.2011
Факультет Промышленная теплоэнергетика
Дисциплина: Источники и системы теплоснабжения (ТЭС)
Тема: Расчет тепловой схемы конденсационного энергоблока
Исходные данные
1. Прототип- Энергоболок с турбинной К-800-240-50 ЛМЗ
2. Начальное давление -21,4 МПа
3. Начальная температура - 525 С
4. Давление на входе в промежуточный пароперегреватель -3,75 МПа
5.Давление на выходе из промежуточного пароперегревателя - 3,30 МПа
6. Температура на входе в промежуточный пароперегреватель -285 С
7. Температура на выходе из промежуточного пароперегревателя -515 С
8. Конечное давление в конденсаторе - 35 кПа
9. Температура питательной воды -240 С
10. Электрическая мощность- 750 МВт
Расчетная работа :
Последняя цифра зачетки 9
Предпоследняя цифра 0
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