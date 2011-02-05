Теплотехника курсовик+расчетная работа

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Специальность: Промышленная теплоэнергетика

Курс: 5

Вид работы: курсовая, рассчетная работа

Требования: см. вложения ,прилагается методичка.(при необходимости)

СРОК 05.02.2011

Факультет Промышленная теплоэнергетика

Дисциплина: Источники и системы теплоснабжения (ТЭС)

Тема: Расчет тепловой схемы конденсационного энергоблока

Исходные данные

1. Прототип- Энергоболок с турбинной К-800-240-50 ЛМЗ

2. Начальное давление -21,4 МПа

3. Начальная температура - 525 С

4. Давление на входе в промежуточный пароперегреватель -3,75 МПа

5.Давление на выходе из промежуточного пароперегревателя - 3,30 МПа

6. Температура на входе в промежуточный пароперегреватель -285 С

7. Температура на выходе из промежуточного пароперегревателя -515 С

8. Конечное давление в конденсаторе - 35 кПа

9. Температура питательной воды -240 С

10. Электрическая мощность- 750 МВт

Расчетная работа :

Последняя цифра зачетки 9

Предпоследняя цифра 0

14 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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