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Курсовой проект по метрологии.
Введение
1 МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
2 ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ТЕНЗОРЕЗИСТИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ
3 ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
4 ИСТОЧНИКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34
Список использованной литературы
Условия сотрудничества и задание обсуждаются индивидуально.
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