Курсовой проект по метрологии.

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Введение

1 МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

2 ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ТЕНЗОРЕЗИСТИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ

3 ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

4 ИСТОЧНИКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34

Список использованной литературы

Условия сотрудничества и задание обсуждаются индивидуально.

14 лет назад
drmiha
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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