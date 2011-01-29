Диплом по сетям.

Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужно написать диплом на тему "Мультисервисная сеть связи строящегося микрорайона". В дипломе должны использоваться только новые технологии, никаких frame relay, atm и подобным древним технологиям, так же в дипломе должен быть рассмотрены такие технологии как IPTV и VoIP.

По оформлению все указано в методичке(прикрепил к письму), экономисечкая и бжд часть делается строго по методичкам по пунктам(прикрепил к письму).

Объем в пределах 100-130 страниц.

Методичка по тому как писать диплом часть 1 http://www.vt.fvms.mirea.ru/study/text/metodich.htm

Методичка по тому как писать диплом часть 2 http://www.vt.fvms.mirea.ru/study/text/Met.html

Данные по работе отправим исполнителю на почту.

Уникальность строго от 70%. Проверяем в системе антиплагиат.

Просим в заявках четко указывать срок и цену.

Так же просим вас оставлять свои контактные данные для связи.

А именно: Мобильный телефон-обязательно и Почта.

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С уважением фирма Счастливый студент.