Диплом Бух. учет, статистика

На тему: "бух. баланс:значение в управлении предприятием,техника составления на примере ООО "ЧТЗ-Уралтрак""

Дополнительно: план: Введение ГЛАВА 1 1.1Роль бух. баланса в управлении предприятием 1.2Бух.баланс:его виды и структура 1.3Методика составления бух баланса 1.3.1 правила оценки акт-ов и пасс-ов в бух.балансе 1.3.2 разработка плана работы по составлению бух. отчетности 1.3.3 инвентаризация перед составлением бух. отчетности 1.3.4 заключительные записи к составлению бух.баланса ГЛАВА 2 2.1 Общие сведения об ооо"" 2.2 Организация учета в ооо"" 2.3 оценка составления бух.баланса в ооо""(за основу взять пункт 1.3) ГЛАВА 3 3.1 анализ активов и пассивов 3.2 анализ фин.положения и фин результатов 3.2.1 анализ платежеспособности 3.2.2 анализ фин.устойчивости 3.2.3 анализ фин.результатов 3.3 рекомендации по результатам работы заключение список литературы(чем больше тем лучше)