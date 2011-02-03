Курсовая по международному праву

ТЕМА: Понятие международного права, его предмет и особенности

План

1. Международное право как самостоятельная система юридических принципов и норм, обязательных для участников международных отношений.

2. Особенности данной правовой системы по предмету (объекту) регулирования, ее субъектному составу, характеру нормообразовательного процесса и способам обеспечения реализации норм.

3. Кодификация норм международного права на примере дипломатического и космического права.

ЗАДАЧА

Конституция Испании 1978 г. Устанавливает, что законно заключенные и официально опубликованные в этой стране международные договоры «составляют часть ее внутреннего законодательства». В Конституции, однако не упоминается международный обычай как одна из категорий источников международного права. В то же время в ходе одного из судебных процессов, состоявшихся в этот период в Испании, одна из спорящих сторон указала, что испанский закон, применяемый в данном случае, противоречит международному обычаю.

Вопрос: Как соотносятся упомянутые положения испанского законодательства с п.1-в ст. 38 Статута Международного Суда ООН?

Требования: оригинальность строго не менее 85%, сноски в низу страниц. Объем -20-25 стр

Срок 03.02.2011

Жду предложений по цене!!!