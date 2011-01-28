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Проект хлебозавода производительностью 30-35 тонн
Необходимо выполнить дипломный проект на тему: Проект хлебозавода производительностью 30-35 тонн в сутки в городе Рязани с выработкой хлеба дарницкого, булки черкизовской, хлеба российского и булки минской
Срок 25 декабря
Расчеты, чертежи
Полные требования в письме
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