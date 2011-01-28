Проект хлебозавода производительностью 30-35 тонн

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки178 просмотров

Необходимо выполнить дипломный проект на тему: Проект хлебозавода производительностью 30-35 тонн в сутки в городе Рязани с выработкой хлеба дарницкого, булки черкизовской, хлеба российского и булки минской

Срок 25 декабря

Расчеты, чертежи

Полные требования в письме

14 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров