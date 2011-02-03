Курсовая на тему агrегаt ковш-печь.

Заказал у данного автора курсовую на техническую тему. После проверки заказчиком попросил ее подкорректировать чертежи и расчеты, после чего автор ссылаясь на неполадки в своем компьютере извинилась и сказала что ничего поделать не может. Попросил возврата денег, как не до конца доведенную работу.Дал человеку шанс загладить свой косяк . Предложил ей дипломный проект, с учетом тех денег которые должны были пойти мне на возврат + доплата с моей стороны. В итоге мало того что задержала диплом, так скинула готовый скачанный из интернета диплом с оригинальностью всего в 34%, а потом и вовсе НЕ ПОЯВЛЯЛАСЬ НА САЙТЕ И ДО СИХ ПОР НЕТ НИКАКИХ ИЗВЕСТИЙ. Пришлось заказывать работу заново у другого автора. ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОТЕРЯТЬ ВРЕМЯ, НЕРВЫ И ДЕНЬГИ РЕКОМЕНДУЮ ДАННОГО АВТОРА ( а вернее посредника, кем она и является) НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ, ЗАКАЗАВ РАБОТУ У ЭТОГО ПОСРЕДНИКА!!!