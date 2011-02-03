Курсовая на тему агrегаt ковш-печь.

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Направление работы : Тех./Естественные дисциплины

Предмет : Оборудование и проектирование

Тип работы : : Теоретическая с практикой (20-30 стр)

В работе 3 чертежа. один формата А1 и 2 А2.

ВУЗ, курс : : МИСиС,6

Срок сдачи строго 03.02.11

14 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kjyljy
Ирина 
41 год
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Заказал у данного автора курсовую на техническую тему. После проверки заказчиком попросил ее подкорректировать чертежи и расчеты, после чего автор ссылаясь на неполадки в своем компьютере извинилась и сказала что ничего поделать не может. Попросил возврата денег, как не до конца доведенную работу.Дал человеку шанс загладить свой косяк . Предложил ей дипломный проект, с учетом тех денег которые должны были пойти мне на возврат + доплата с моей стороны. В итоге мало того что задержала диплом, так скинула готовый скачанный из интернета диплом с оригинальностью всего в 34%, а потом и вовсе НЕ ПОЯВЛЯЛАСЬ НА САЙТЕ И ДО СИХ ПОР НЕТ НИКАКИХ ИЗВЕСТИЙ. Пришлось заказывать работу заново у другого автора. ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОТЕРЯТЬ ВРЕМЯ, НЕРВЫ И ДЕНЬГИ РЕКОМЕНДУЮ ДАННОГО АВТОРА ( а вернее посредника, кем она и является) НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ, ЗАКАЗАВ РАБОТУ У ЭТОГО ПОСРЕДНИКА!!!

Заявки фрилансеров

kjyljy
Ирина 
41 год
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад