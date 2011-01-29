Теория конструирования

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Курс - 5

Специальность - Ракетостроение

Предмет - теория конструирования

Вид работы - курсовая

Тема:

Необходимо рассчитать головной обтекатель 8К61. (в программе Ansis)

МУ и 3 лекции во вложении

14 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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