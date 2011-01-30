Вид работы: Курсовая раб. (практика) Предмет: Инновационный менеджмент Тема: Система кадрового обеспечения инновационной деятельности предприятия
Продвижение модного бренда с помощью Интернет.
Дипломная работа.
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