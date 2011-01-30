Продвижение модного бренда с помощью Интернет.

Замечания преподавателя: Параграф 2.1. Где сам анализ тенденций отрасли. Я увидела только характеристику организации. В параграфе 2.2 как раз и нужно дать общую характеристику фирмы, рассчитать финансовые показатели, сделать анализ. Параграф 2.3. ...