Диплом по философии

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Тема: Проблемы взаимосвязи общественного и индивидуального сознания в свете современной философской науки
план и требования - во вложении
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