Приватно для Иванов Андрей (lokomotiv123)

$27
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки161 просмотр
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Курсовая на тему: На выбор из 49 предложенных

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ:

- Антиплагиат не меньше 80%

- Объем не менее 20 стр.

- 2 главы и 3 - 4 подраздела

- Минимум 1 стр. на введение и заключение

- Оформить по образцу

12 лет назад
skoort
Арсен 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$27
2 дня
Андрей, справился как всегда отлично! Всем его рекомендую делает все в сроки, а также вносить оперативно все коррективы! Буду заказывать у него еще курсовые!
Все отлично, как всегда! Очень нравится сотрудничество с Арсеном. Все четко, ясно и моментально. Спасибо!
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