Задание: Выполнить Отчет по преддипломной практике

Организация. ОАО"Новосибирскэнерго" тема: Стратегия найма персонала и оценка ее эффективности.

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (методика)

по специальности «Менеджмент организации»

находиться по ссылки:

http://depositfiles.com/files/ivmyu1ag1

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Цену назначает исполнитель.