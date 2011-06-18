Отчет по преддипломной практике.

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Задание: Выполнить Отчет по преддипломной практике

Организация. ОАО"Новосибирскэнерго" тема: Стратегия найма персонала и оценка ее эффективности.

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (методика)

по специальности «Менеджмент организации»

находиться по ссылки:

http://depositfiles.com/files/ivmyu1ag1

дрес для принятия заявок:

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Цену назначает исполнитель.

12 лет назад
MaksimKostukk
Максим 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад