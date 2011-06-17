Срочно два реферата

Нужен диплом по культурологии. Курс Советской культуры. Рассматриваемый период - поздний СССР Тему готова предоставить заинтересовавшимся Качество высокое Количество страниц 60-100 Сроки исполнения 1-1,5 мес Есть курсовая работа на эту же тему, которую можно использовать как основу