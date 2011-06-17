Срочно два реферата

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок274 просмотра
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Тема 1: Организация торговли керамическими товарами 15 стр.

Тема 2: Организация торговли мороженным 15 стр.

В каждой работе: (титульный лист (по середине реферат и название ), введение, основная часть(2-3 главы), заключение, список литературы)

Уникальность не важна.

Срок сдачи строго до 7:00 по Москве.

Бюджет 800 руб. за оба реферата.

12 лет назад
kelena27
Елена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад