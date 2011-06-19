Курсовая Бухгалтерская финансовая отчетность

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок134 просмотра
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Тема 6. Ликвидационный баланс организации и порядок его составления

теория с практикой

СРОК 19.06.11 ДО 08:00 МОСКВЫ

методичку вышлю на почту

12 лет назад
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
BubaSv
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$40
2 дня
Светлана выполнила работу качественно, и в очень сжатые сроки. Спасибо. Буду обращаться еще.
Приятно было работать с Виктором! Очень даже лояльный заказчик, приятный в общении человек, работа оплачена моментально! Спасибо за сотрудничество! Надеюсь на его продолжение)
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