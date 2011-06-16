Доделать дипломную работу, срочно.

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема : ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Нужно доделать дипломную работу. Есть готовая работа, примерно на 108 страниц, есть методичка.

В работе не все совпадает с требованием методички. Указано 11 источник литературы когда их надо порядка 100,нужно добавить графический материал , презентацию в слайд формате и надо править по стандартам диплома. Вышлю сразу на мыло и диплом работу и методичку.

сделать разделы 1.4 Техніко-економічна характеристика АТ «КБ «Експобанк» 1.4

2.4. Стан та аналіз використання інформаційних систем та технологій у АБ «Експрес-банк»

сразу скину всю инфу.