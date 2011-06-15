Курский Государственный Университет факультет: русского языка и литературы форма обучения: очное номер курса: 4 тип работы: курсовая работа предмет: литература тема: Образ ведьмы в современных средствах массовой информации работа содержит: теория и практика требования: работа имеет своей целью исследовать,что из себя представляет образ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать реферат в области информационного права (точная формулировка темы - в личной переписке).
Очень важно учитывать постоянное изменение законодательства в данной области, т.е. ни в коем случае нельзя дать ссылку на закон/статью, действовавшие буквально вчера (за исключением намеренного примера), с этим нужно очень внимательно.
Объем: 20-25 страниц (чистый текст, без учета титульного листа, оглавления и списка литературы)
Оформление стандартное академическое, 14 шрифт, 1,5 интервал, 2 см верхнее и нижнее поле, 3 и 1 см левое и правое соответственно. Очень важно наличие ссылок в тексте на список литературы (те, что в квадратных скобках).
И очень хорошо, если вы управитесь с этим к выходным.
Оставляйте, пожалуйста, ваши заявки и контактные данные.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Тема работы: Проблема сопровождения электронного документа на предприятии Обьем работы: не менее 50. Срок сдачи строго: 18.06.2011 до 15:00 по Москве. Бюджет 2000 рублейРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется сделанный диплом, по нему нужно сделать презентацию на максимум 13 слайдов + написать текст выступления. Срок <24чЗакрыт13 лет назад
- $60
Уважаемый автор! Требуется написание курсовой работы по Экономической теории. Тема: "Инфляция ретроспективный анализ концепций". Объем работы: 35л. Срок на работу: до 24.06.11. Бюджет проекта: 1700р. Оплата через Web Money или ЯД. Методичку предоставлю. Требования к курсовой: 1. Высокое качество работы; полное раскрытие ...Закрыт12 лет назад
Диплом: Оборот общественного питания: состояние, прогноз развития (на материалах организации) Нужен готовый диплом по экономике. Тема: Оборот общественного питания: состояние, прогноз развития (на материалах организации). содержание: 1. Оборот общественного питания: сущность и методы прогнозирования 1.1. Оборот общественного питания - показатель сферы услуг: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать преддипломную практику по конкретному предприятию (фирма логистическая). Специальность "Финансы и кредит"Закрыт12 лет назад
Сравнителбный анализ существующих информационных систем корпоративного планирования и бюджетирования. Есть материаоы для помощи в написании. Моя аська: 234-277-888. Срок - завтра, 14-15:00.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тип работы: Дипломная работа Предмет: Кулинария Тема: Торт Прага Количество страниц: 50-70 Шрифт: Интервал: Наличие сносок: Количество источников: Дополнительная информация: В дипломную работу должны входить,технологическая карта калькуляционная карта, фотографии с пошаговым приготовлением торта Срок выполнения: ...Закрыт12 лет назад
Необходим реферат на тему "Способы фиксации свиней, мелких жвачных, плотоядных и птиц". ;Предмет "Оперативная хирургия". Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии имени К.И. Скрябина. ;Объем - 20 страниц, чтобы было указано не менее 5-ти источников литературы. Сроки - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Написать комментарии к листингу программы на С++Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад