Реферат (в области информационного права)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать реферат в области информационного права (точная формулировка темы - в личной переписке).

Очень важно учитывать постоянное изменение законодательства в данной области, т.е. ни в коем случае нельзя дать ссылку на закон/статью, действовавшие буквально вчера (за исключением намеренного примера), с этим нужно очень внимательно.

Объем: 20-25 страниц (чистый текст, без учета титульного листа, оглавления и списка литературы)

Оформление стандартное академическое, 14 шрифт, 1,5 интервал, 2 см верхнее и нижнее поле, 3 и 1 см левое и правое соответственно. Очень важно наличие ссылок в тексте на список литературы (те, что в квадратных скобках).

И очень хорошо, если вы управитесь с этим к выходным.

Оставляйте, пожалуйста, ваши заявки и контактные данные.

13 лет назад
Molinari_E
Денис 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$40
4 дня
  • Похожие заказы

  • Курсовая - литература

    Курский Государственный Университет факультет: русского языка и литературы форма обучения: очное номер курса: 4 тип работы: курсовая работа предмет: литература тема: Образ ведьмы в современных средствах массовой информации работа содержит: теория и практика требования: работа имеет своей целью исследовать,что из себя представляет образ ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа

    Тема работы: Проблема сопровождения электронного документа на предприятии Обьем работы: не менее 50. Срок сдачи строго: 18.06.2011 до 15:00 по Москве. Бюджет 2000 рублей

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа (Эк. теория)

    $60

    Уважаемый автор! Требуется написание курсовой работы по Экономической теории. Тема: "Инфляция ретроспективный анализ концепций". Объем работы: 35л. Срок на работу: до 24.06.11. Бюджет проекта: 1700р. Оплата через Web Money или ЯД. Методичку предоставлю. Требования к курсовой: 1. Высокое качество работы; полное раскрытие ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом: Оборот общественного питания

    Диплом: Оборот общественного питания: состояние, прогноз развития (на материалах организации) Нужен готовый диплом по экономике. Тема: Оборот общественного питания: состояние, прогноз развития (на материалах организации). содержание: 1. Оборот общественного питания: сущность и методы прогнозирования 1.1. Оборот общественного питания - показатель сферы услуг: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом - кулинария

    Тип работы: Дипломная работа Предмет: Кулинария Тема: Торт Прага Количество страниц: 50-70 Шрифт: Интервал: Наличие сносок: Количество источников: Дополнительная информация: В дипломную работу должны входить,технологическая карта калькуляционная карта, фотографии с пошаговым приготовлением торта Срок выполнения: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат: "Оперативная хирургия"

    Необходим реферат на тему "Способы фиксации свиней, мелких жвачных, плотоядных и птиц". ;Предмет "Оперативная хирургия". Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии имени К.И. Скрябина. ;Объем - 20 страниц, чтобы было указано не менее 5-ти источников литературы. Сроки - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад