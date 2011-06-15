Нужно написать реферат в области информационного права (точная формулировка темы - в личной переписке).

Очень важно учитывать постоянное изменение законодательства в данной области, т.е. ни в коем случае нельзя дать ссылку на закон/статью, действовавшие буквально вчера (за исключением намеренного примера), с этим нужно очень внимательно.

Объем: 20-25 страниц (чистый текст, без учета титульного листа, оглавления и списка литературы)

Оформление стандартное академическое, 14 шрифт, 1,5 интервал, 2 см верхнее и нижнее поле, 3 и 1 см левое и правое соответственно. Очень важно наличие ссылок в тексте на список литературы (те, что в квадратных скобках).

И очень хорошо, если вы управитесь с этим к выходным.

Оставляйте, пожалуйста, ваши заявки и контактные данные.